Echte BFFs! Finn Wolfhard und Gaten halten Händchen in NYC

Sie kennen sich seit fast zehn Jahren: Finn Wolfhard (21) und Gaten Matarazzo (21) lernten sich am Set der Hit-Serie Stranger Things kennen und sind seitdem beste Freunde. Vor Kurzem sind die beiden Schauspieler zusammen mit Gatens Freundin Elizabeth Yu in New York gesichtet worden und haben für die Paparazzi eine kleine Show hingelegt. Seite an Seite schlendern sie die Straßen herunter und halten sich gegenseitig an der Hand. Gaten genießt außerdem einen Eiskaffee, während sie miteinander herumalbern. Beide sind bei ihrem Ausflug in legeren Hosen und hellen Oberteilen gekleidet und tragen Basecaps auf ihren Köpfen.

Die Freundschaft der beiden entzückt die Fans extrem. Auf der Plattform X verbreitet sich das Foto wie ein Lauffeuer. "Das ist so süß! So eine Freundschaft will ich auch", "Das sieht aus wie eine Mutter, die ihren kleinen Sohn an der Hand führen muss, weil er sonst wegrennt! Wie süß, mein Gott!" und "Es ist total schön zu sehen, dass die beiden sich immer noch so nahestehen", meinen die Fans zu den Schnappschüssen. Viele interessieren sich weniger dafür, dass Finn und Gaten Händchen halten und mehr für eine bestimmte andere Sache. "Wann zur Hölle sind die denn so groß geworden? Ich werde alt!" und "Hä? Wo ist die Zeit hin?" fragen sie sich. Als sie zum ersten Mal für "Stranger Things" vor der Kamera gestanden hatten, waren die beiden Schauspieler gerade mal 14 Jahre alt gewesen.

Die fünfte und letzte Staffel der gruseligen Netflix-Show soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Fans der Show fiebern schon seit Jahren auf die neuen Folgen hin, denn die vierte Staffel hatte bereits im Sommer 2022 geendet. Um den Supportern der Serie richtig einzuheizen, hat Finn auch schon einige Details zur neuen Staffel verraten. Gegenüber The Hollywood Reporter erzählte er: "Diese letzte Staffel ist eine Art Scheideweg – wir kehren zur Dynamik der ersten Staffel zurück, was wirklich Spaß macht."

Anzeige Anzeige

ActionPress Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Auftritt von Finn und Gaten? Ich finde es total süß, dass sie sich so wohlfühlen. Ich finde es ziemlich kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de