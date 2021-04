Neuigkeiten aus dem Stranger Things-Universum! Seit der ersten Staffel 2016 gehört die Netflix-Serie zu einer der erfolgreichsten der Plattform. Nach dem Ende der letzten Season warten die Fans sehnsüchtig auf neue Folgen. Gaten Matarazzo (18), der in der Rolle des Dustin Henderson bekannt wurde, verrät nun weitere spannende Infos zur kommenden Fortsetzung. Die neun Episoden der Erfolgsserie sollen wesentlich erwachsener und reifer als ihre Vorgänger werden.

Gegenüber Entertainment Tonight erzählt der 18-Jährige, dass sich "Stranger Things" genau wie die jungen Schauspieler verändert und reifer wird. Gaten lobt hierbei vor allem das Drehbuch der Brüder Matt und Ross Duffer (beide 37). "Sie flippen nicht aus, wenn wir gewachsen oder unsere Stimmen tiefer geworden sind. Sie nutzen es für ihr Schreiben", erklärt er. Mit den Duffer Brothers zu arbeiten sei außergewöhnlich, sagt Gaten. Die zwei hätten keine Angst davor, das Skript dynamischer werden zu lassen, solange es in die von ihnen gewünschte Richtung führt. Jede Staffel würden sie die Messlatte etwas höher legen: "Sie wissen, wie ihre Show ist. Sie wissen, was die Leute daran mögen. Sie wissen, was sie wollen."

Aus diesem Grund glaubt Gaten, dass es noch keinen festen Zeitpunkt für das endgültige Ende der Serie gibt. Dennoch vermutet er, dass die Drehbuchautoren bereits wissen, wie es enden soll und wo sich die Figuren an diesem Punkt befinden. "Sie werden herausfinden, was passieren wird, während sie schreiben", lautet seine Einschätzung. Wann erst einmal die vierte Staffel von "Stranger Things" zu sehen sein wird, ist aufgrund der Pandemie bedingten Drehverzögerungen noch nicht bekannt.

Netflix Gaten Matarazzo und Joe Keery in "Stranger Things"

Instagram / gatenm123 Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Priah Ferguson und Joe Keery, "Stranger Things"-Darsteller

Netflix Der "Stranger Things"-Cast der dritten Staffel

