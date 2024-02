Das hätte "Stranger Things"-Star Gaten gern an Show geändert

Er hat seine ganz eigenen Vorstellungen! Neben Millie Bobby Brown (19) und Finn Wolfhard (21) steht auch Gaten Matarazzo (21) in der Rolle des Dustin für Stranger Things vor der Kamera. Die Serie feiert seit 2016 weltweit große Erfolge – mit der kommenden fünften Staffel wird "Stranger Things" jedoch enden. Obwohl auch die letzte Staffel sicherlich ein großer Erfolg werden wird, war einer der Serienstars nicht immer ganz zufrieden: Gaten wollte in "Stranger Things" noch ein bisschen mehr Nervenkitzel!

Laut CBR soll der 21-Jährige das während eines Auftritts auf der MegaCon in Orlando einem Fan verraten haben. "Es mag sich verrückt anhören, aber wir sollten mehr Leute umbringen", erklärte Gaten und fügte hinzu: "Diese Serie wäre so viel besser, wenn der Einsatz viel höher wäre, als wenn jedes dieser Kinder jeden Moment sterben könnte. Ich habe das Gefühl, wir sind alle zu sicher."

Aufgrund des Streiks in Hollywood verzögerte sich der Drehstart für die fünfte Staffel. Mittlerweile scheinen die Dreharbeiten aber auf Hochtouren zu laufen: Vor wenigen Tagen wurden Gaten und sein Schauspielkollege Finn am Set gesehen. In die Handlung wird Gaten aber dennoch keinen Einfluss mehr haben: Wie die Macher Matt und Ross Duffer (39) bereits 2022 in einem Interview verrieten, planten sie schon vor Jahren die gesamte "Stranger Things"-Handlung.

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb McLaughlin

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Eric Charbonneau Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Ted Sarandos, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Caleb McLaughlin

