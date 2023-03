Cheyenne Ochsenknecht spricht erstmals über Tod von Cousine

Cheyenne Ochsenknechts (22) verstorbene Cousine bleibt für immer in ihrem Herzen. Emily war vor rund sechs Jahren aus dem Fenster ihrer Penthouse-Wohnung gefallen und daraufhin verstorben. Der Tod der damals erst 25-Jährigen hinterließ eine große Lücke im Kreise ihrer Liebsten. Die Familie teilte immer wieder rührende Postings zum Andenken an die Verstorbene im Netz. Jetzt offenbarte Cheyenne, wie nahe die beiden sich standen.

In der aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts machte die 22-Jährige klar, wie viel ihre Cousine ihr bedeutet. "Es hat einem den Boden unter den Füßen weggerissen irgendwie. Jahrelang war da auch eine Leere", erklärte die Blondine. "Sie war meine beste Freundin, meine Schwester, die ich nie hatte, meine Bezugsperson. Ich in erwachsen. Ich denke eigentlich jeden Tag an sie", führte sie weiter aus. Mittlerweile könne sie dank ihres Ehemanns Nino besser über den Verlust reden und habe das Thema etwas aufgearbeitet.

Auch Wilson (32) weiß, wie schwer der Verlust für seine Schwester immer noch ist. "Cheyenne [hat] auch oft gesagt, sie würde so gerne, dass Emily Mavie (1) mal gesehen hätte und auch bei der Hochzeit dabei sein würde", stellte er fest.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Februar 2023 in Berlin

Backgrid / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2023

