Fünfter Todestag: Cheyenne Ochsenknecht trauert um Cousine

Heute war für die Ochsenknechts ein schwerer Tag. 2017 musste die Familie einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Cheyenne (21), Jimi (30) und Wilsons (32) Cousine Emily verstarb, nachdem sie aus dem Fenster ihrer Wohnung gestürzt war. Der Tod der damals erst 25-Jährigen hinterließ eine große Lücke im Kreise ihrer Liebsten. Nun jährte sich Emilys Todestag zum fünften Mal – Cheyenne widmete zu diesem Anlass rührende Worte an ihre Cousine.

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ein Video von dem geschmückten Grab ihres Familienmitglieds. In der Betitelung des Posts verlieh sie ihren Gefühlen Ausdruck: "Heute ist es wieder so weit. Heute sind es fünf Jahre und mein Herz schmerzt wie am ersten Tag. Werde dich für immer jede einzelne Sekunde vermissen. Kann es kaum abwarten, dich endlich wiederzusehen."

Nicht nur Cheyenne verlieh ihrer tiefen Trauer öffentlich Ausdruck. Auch Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (57) gedachte ihrer Nichte in ihrer Instagram-Story. Zu einem Foto der Verstorbenen teilte sie kurze, aber sehr bewegende Zeilen: "Du fehlst."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknechts Nichte Emily

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei den Bunte New Faces Award Music 2022

