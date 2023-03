Cool oder übertrieben? Gigi Birofio verschenkt Geld im Club

Hat Gigi Birofio (23) etwa einen Höhenflug? Der gebürtige Baden-Württemberger ist von den deutschen TV-Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Nachdem er bereits an so mancher Datingshow teilgenommen hat, durfte der Realitystar in diesem Jahr sogar ins Dschungelcamp einziehen. Seither nimmt seine Karriere immer weiter Fahrt auf. Doch steigt ihm das jetzt etwa zu Kopf? Gigi verschenkte beim Feiern Geldscheine an die Gäste!

In seiner Instagram-Story teilte der 23-Jährige einen Clip, der ihn am Wochenende beim Feiern zeigt. In dem Video ist zu sehen, wie der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat auf der Bühne steht und plötzlich seinen Geldbeutel zückt: Total gelassen zieht Gigi einen Fünfziger nach dem anderen aus dem Portemonnaie und verteilt die Scheine an die Partygäste. Doch wie ist es dazu gekommen? In einer weiteren Story blickte der TV-Star auf den Abend zurück. "Die sagen so: 'Gigi, du musst auf die Bühne'", erinnerte sich der Realitystar. Obwohl er sich anfangs noch dagegen gesträubt habe, da er nicht wusste, was er tun soll, habe er sich am Ende dennoch darauf eingelassen. "Ok, dann habe ich einfach irgendwas gemacht", erzählte er lachend.

Die Fans des 23-Jährigen scheinen den Geldsegen gefeiert zu haben. Und auch Gigi bereut seine Wohltat offenbar nicht. Schon im Promiflash-Interview hatte er vor wenigen Tagen deutlich gemacht, dass er sich nicht mehr als Z-Promi sieht. "Zuerst war ich der Cousin von Justin Bieber (29), jetzt bin ich der Cousin von Brad Pitt (59)", hatte er seinen Karrieresprung zusammengefasst.

Zengel, Dirk Gigi Birofio, TV-Star

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party in Berlin im Februar 2023

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

