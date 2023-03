Cool! Sarah Connor und ihre Tochter Summer erkunden New York

Sarah Connor (42) und Summer Terenzi genießen einen Mutter-Tochter-Trip. Die beiden sind ein echtes Power-Duo. Ihre Liebe zueinander ging für die zwei sogar schon unter die Haut. Die Sängerin und ihr Spross ließen sich Partnertattoos stechen. Am Handgelenk tragen sie zwei Herzen für die jeweils andere. Jetzt verbrachten die Blondinen wieder reichlich Quality time miteinander: Sarah und Summer unternahmen gemeinsam eine Reise nach New York!

Die 16-Jährige teilte via Instagram einige Einblicke in den Ausflug mit ihrer Mama. Auf mehreren Schnappschüssen ist sie in der US-amerikanischen Metropole zu sehen. Mal posiert Summer am Times Square, mal an der berühmten Fifth Avenue. Auch zusammen mit Sarah ist sie zu sehen. Lässig fotografiert sich das Mutter-Tochter-Gespann im Spiegel.

In der Kommentarspalte schwärmen zahlreiche Follower von dem aufregenden Familientrip nach New York. Auch Sarahs Bruder Robin Lewe meldete sich zu Wort und meinte scherzhaft: "Kann nicht so cool gewesen sein, wenn ich nicht in der Nähe war." Seine Nichte reagierte darauf nur mit den schlichten Worten: "Nächstes Mal."

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi in New York im März 2023

Instagram / robin_lewe Robin Lewe, Sarah Connors Bruder

