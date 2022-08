Sarah Connor und Summer lassen sich Partnertattoos stechen

Das ist mal ein niedlicher Liebesbeweis! Erst vor wenigen Wochen meldete sich Sarah Connor (42) mit aufregenden Neuigkeiten bei ihrer Fangemeinde – denn zum 16. Geburtstag ihrer Tochter Summer Terenzi entschloss sich die Sängerin, sie endlich der Öffentlichkeit vorzustellen. Bis dahin hatte die "Wie schön du bist"-Interpretin ihre Teenagerin strikt aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Netz teilte sie nun weitere Sequenzen des Mutter-Tochter-Duos: Sarah und Summer haben sich ein Partnertattoo stechen lassen!

Via Instagram gewährte Sarah ihren Fans jetzt einen privaten Einblick in das Leben mit Töchterchen Summer – immerhin wollte die 16-Jährige ihre Mama offenbar unbedingt zu einem gemeinsamen Tattoo überreden. Das wurde deutlich, als die junge Nachwuchssängerin ihrer berühmten Mutti einen ziemlich durchdachten Vortrag über die Vor- und Nachteile eines Partnertattoos hielt. Und ihre Mühe hat sich gelohnt – denn in der nächsten Story der 42-Jährigen sieht man, wie die schwarze Farbe bereits unter Summers Haut gestochen wird. Von nun an trägt das Power-Duo für immer zwei kleine Herzen für die jeweils andere auf dem Handgelenk.

Was für ein gutes Verhältnis Sarah und Summer zueinander haben, stellen die beiden aktuell auch auf der Bühne unter Beweis – denn gesanglich kommt die Tochter ganz nach ihrer Mutter und tritt sogar mit auf den Konzerten der "From Sarah With Love"-Sängerin auf.

Instagram / sarahconnor Partnertattoo von Summer Terenzi und Sarah Connor

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi im August 2022

Instagram / sarahconnor Summer Terenzi und ihre Mama Sara Connor bei den Konzertvorbereitungen

