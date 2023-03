Diogo Sangres Gesichtstattoo fällt bei Fans gnadenlos durch

Diogo Sangres (28) Fans können seine jüngste Entscheidung offenbar nicht nachvollziehen. Der einstige Ex on the Beach-Kandidat hat sich am Wochenende unterhalb der Augen ein Tattoo stechen lassen. Seine beiden Wangen zieren nun jeweils vier Schriftzeichen, deren Bedeutung er bisher noch nicht erklärt hat. Diogo scheint der neue Körperschmuck zu gefallen – ganz im Gegensatz zu seinen Fans: Sie finden, Diogos Tattoo war ein Griff ins Klo.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 6. März 2023, 13:40 Uhr] hervorgeht, sind die meisten Leser von Diogos optischer Veränderung nicht wirklich begeistert. Von insgesamt 1.204 Teilnehmern gaben 1.179 (97,9 Prozent) an, dass sie das Tattoo "nicht so toll" finden. Nur 25 und damit 2,1 Prozent der Teilnehmer sind hingegen der Meinung, dass es "total cool" ist.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Schrecklich, wie Menschen ihren Körper versauen" oder "So ein hübscher Mann und dann so was, warum?", lauteten nur zwei der Äußerungen vieler erschrockener User. Manche finden, dass es so aussehe, als hätte man vergessen, sich die Augen abzuschminken.

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre in Thailand

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Kandidat

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Diogo bald zu der Kritik äußern wird? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de