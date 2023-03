Familiäre Probleme: Capital Bra erklärt Grund für Auszeit

Warum war Capital Bra (28) so lange weg? Der "5 Songs in einer Nacht"-Interpret zählt zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Doch in den vergangenen Monaten war es ruhig um den einstigen Berliner geworden. Es gab weder neue Musik noch meldete er sich regelmäßig auf Social Media. Doch nun können Capis Fans wieder aufatmen: Er ist wieder zurück. Hinter seiner Auszeit steckt jedoch ein trauriger Grund.

"Meiner Familie ging es nicht gut. Deswegen musste ich sehr, sehr lange bei ihr sein und versuchen, irgendwie zu helfen, aber leider kann man nicht immer helfen", erzählte der "Nur noch Gucci"-Interpret auf Instagram. Was genau vorgefallen war, verriet er nicht. Er hoffe jedoch, dass alles wieder gut wird. "Ich hatte eine schwere Zeit. [...] Viele wissen, ich bin ein Kämpfer. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall", betonte der 28-Jährige.

Darüber hinaus hatte Capi erst vor wenigen Monaten beruflich einiges durchmachen müssen. "Ich bin in der Trennungsphase mit dem Management – und dieses kommt damit nicht so gut klar", erzählte er im Dezember gegenüber Bild. Daher sei er zwischenzeitlich nach Dubai gezogen.

Capital Bra, Rapper

Capital Bra, Rapper

Capital Bra, Rapper

