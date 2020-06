Er ist der erfolgreichste Rapper Deutschlands! Capital Bra (25) begeistert seine Fans mit großen Hits wie "Prinzessa", "Benzema" und "Nicht verdient". Dabei knackt er einen Rekord nach dem anderen: Er kann in der deutschen Rap-Szene nicht nur die größte Fangemeinde in den sozialen Medien nachweisen, seine Songs werden auch auf Streamingplattformen am häufigsten gehört – und das zahlt sich aus, denn kein anderer Musiker war öfter auf Platz eins der deutschen Charts. Doch wie viel verdient der Rap-Star mit seiner Musik wirklich?

Bei Streamingdiensten konnte sich Capi alleine im vergangenen Jahr über knapp 1,8 Milliarden Aufrufe freuen. Pro Million Streams bekomme die Plattenfirma ungefähr 3.500 Euro, berichtet jetzt Bild. Da kommt einiges zusammen – nämlich rund 6,3 Millionen Euro. Von dieser Summe erhält der Künstler dann allerdings nur einen geringeren Anteil, der auf dem Markt üblicherweise 25 Prozent betrage. Schließlich streiche der junge Rapper dann einen Gewinn von 1.575.000 Euro ein. Doch gerade in der Rap-Szene würden die Musiker oft mit kleineren Labels zusammenarbeiten, bei denen der Anteil deutlich höher ausfalle.

Doch nicht nur mit seiner Musik ist der Wahlberliner supererfolgreich. Vor Kurzem überraschte er seine Fans mit seiner eigenen Gangstarella-Tiefkühlpizza, die es in zwei Geschmacksrichtungen gibt. Die Nachfrage ging direkt durch die Decke: Bereits innerhalb der ersten Woche gingen rund 500.000 Gangstarellas über die Ladentheke.

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

Instagram / capital_bra Capital Bra (rechts) und Samra, deutsche Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper



