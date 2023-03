Hayden Panettiere spricht erstmals über verstorbenen Bruder

Hayden Panettiere (33) gibt ihr erstes Interview seit dem Tod ihres Bruders. Jansen Panettiere (✝28) verstarb unerwartet vor etwa zwei Wochen. Der 28-Jährige war wie seine ältere Schwester ebenfalls als Schauspieler tätig. Die beiden Geschwister standen sich sehr nahe. Die Blondine hatte Jansen in den Anfangsphasen seiner Karriere sehr unterstützt. Nun sprach Hayden das erste Mal öffentlich über den schweren Verlust.

Die 33-Jährige war zu Gast bei "Good Morning America" um ihren neuen Film Scream VI bewerben. Der Moderator Michael Strahan (51) konnte die aktuellen Geschehnisse natürlich nicht ignorieren und sprach der Ex von Wladimir Klitschko (46) sein Beileid aus. Hayden erwiderte nur: "Er ist hier bei mir."

Hayden und ihre Eltern hatten ABC News eine rührende Erklärung zum Ableben ihres geliebten Familienmitglieds gegeben: "Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz."

Getty Images Jansen Panettiere, Schauspieler

Getty Images Hayden Panettiere und ihr Bruder Jansen bei einem Event in Hollywood im Januar 2019

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

