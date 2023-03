"Übergriffig": Tanja Szewczenko wettert gegen Mama-Polizei

Tanja Szewczenko (45) platzt die Hutschnur! Die einstige Alles was zählt-Darstellerin ist inzwischen dreifache Mutter. Im Jahr 2011 durften sie und ihr Mann Norman Jeschke (44) eine Tochter begrüßen. Nach langem Kinderwunsch und einem steinigen Weg kamen im April 2021 schließlich auch noch ihre Zwillingssöhne zur Welt. Ihren Mama-Alltag teilt Tanja seither im Netz – doch ein ungefragter Kommentar brachte sie nun auf die Palme!

In ihrer Instagram-Story teilte die 45-Jährige eine Nachricht, bei der ihr der Kragen platzte. Eine Followerin wunderte sich, warum Tanjas Zwillinge tagsüber noch Windeln tragen, während ihre eigenen Kinder diese nur noch in der Nacht brauchen. "Dein Kind kann noch nicht? Meins kann aber schon längst...", ahmte die einstige Eiskunstläuferin die Userin sauer nach und betonte: "Das ist so übergriffig und unrelevant. [...] Meine Jungs sind motorisch fit, sprechen aber halt nicht. Who cares? Wir müssen unsere Kinder nicht dressieren. Wir sind alle individuell! Alles zu seiner Zeit und in dem Tempo, dass es für das jeweilige Kind okay ist und sich für euch richtig anfühlt!"

Von ihrer Community bekommt Tanja nach diesem Wutausbruch reichlich Zuspruch. "Immer diese Übermuttis. Wir lassen es unsere Tochter auch selbst entscheiden", stimmte ein Follower ihr zu. Ein weiterer Fan kann den Ärger der Schauspielerin ebenfalls nachfühlen. "Man fühlt sich in der heutigen Gesellschaft viel zu schnell als 'schlechte' Mama oder denkt, es stimmt mit den Kindern was nicht, obwohl jedes Kind so, wie es ist, richtig und perfekt ist", schrieb die Nutzerin.

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie in Dänemark im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de