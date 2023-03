Cheyenne Ochsenknecht kämpft für Kinderschutz im Netz!

Cheyenne Ochsenknecht (22) macht sich für eine Herzensangelegenheit stark! Die Influencerin wurde vor einigen Jahren zum ersten Mal Mama: Im März 2021 durften das Model und sein Partner Nino Sifkovits ihr erstes Töchterchen Mavie (1) auf der Welt begrüßen. Inzwischen erwartet die Blondine ihr zweites Baby. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Cheyenne auf Social Media nicht – und setzt sich dafür ein, dass auch andere Eltern das nicht tun!

In ihrer Instagram-Story teilte Cheyenne ein Video der YouTuberin Alicia Joe. Darin geht es um Persönlichkeitsrechte von Kindern – auch unter 14 Jahren. Daraufhin wandte sie sich mit einem Appell an ihre Community: "Wusstet ihr, dass es ein Verstoß gegen das Gesetz ist, wenn man seine Kinder so zeigt: im Kinderzimmer, im Bad, am Strand, am Pool, während des Essens, in peinlichen Situationen [...] oder wenn man nur das Kinderzimmer zeigt ohne Kind."

Cheyenne zeigt ihre eigene Tochter nie komplett im Netz, in der Serie Diese Ochsenknechts wird das Gesicht der kleinen Mavie geblurrt. Die junge Mutter möchte nämlich, dass sie eines Tages selbst bestimmen kann, ob sie in die Öffentlichkeit möchte. "Sie muss sich dazu entscheiden, aber vorher werden wir sie trotzdem aus der Öffentlichkeit raushalten. Das ist uns ganz wichtig", betonte sie Anfang 2022 im Promiflash-Interview.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im September 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino und ihrer Tochter Mavie

