Hayden Panettiere will Tochter über ihre Probleme aufklären

Hayden Panettiere (33) möchte ihrer Tochter Kaya von ihren Problemen berichten. 2014 durfte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Wladimir Klitschko (46) ihre Tochter Kaya auf der Welt begrüßen. Doch nach der Geburt ihres Sprösslings hatte der Filmstar mit postpartalen Depressionen zu kämpfen und stürzte sogar in die Alkoholsucht. Wie Hayden jetzt verrät, möchte sie Kaya später offen über ihre schwierige Zeit aufklären.

Im Interview mit Woman's Health erzählte die 33-Jährige, dass ihre achtjährige Tochter bisher noch nichts von ihrem damaligen Suchtproblem sowie den Depressionen wisse. Doch das solle sich irgendwann ändern. "Ich freue mich auf den Tag, an dem ich diese Gespräche mit ihr führen kann", gab die "Nashville"-Darstellerin offen zu. Zudem betonte der Serienstar, dass er dankbar für all die Informationen und Erfahrungen sei, die er aufgrund seiner postpartalen Depressionen sammeln konnte.

Hayden stellte in dem Interview jedoch auch klar, wie schwer es ihr noch immer falle, dass ihre Tochter nicht bei ihr lebt. Aufgrund ihrer damaligen Probleme hatte sie nach ihrer Trennung Wladimir das Sorgerecht für ihre Tochter überlassen. "Es war das Herzzerreißendste, was ich je in meinem Leben tun musste", äußerte die Schauspielerin.

Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

Splash News Hayden Panettiere, TV-Star

Getty Images Hayden Panettiere, 2022

