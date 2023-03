Ließ sich Cardi B ihr Gesichts-Tattoo etwa wieder entfernen?

Hatte sie schon jetzt genug? Cardi B (30) zeigte in den vergangenen Jahren bereits die ein oder andere skurrile Aktion, die sich außer ihr wohl nicht viele trauen würden. So ließ sie sich den Namen ihres jüngsten Kindes Wave Set Cephus (1), welches 2021 auf die Welt gekommen war, auf das Gesicht tätowieren. Darüber schien die Rapperin auch im Nachhinein sehr glücklich, doch jetzt kommt wohl die Wendung: Ließ sich Cardi das Gesichts-Tattoo schon wieder entfernen?

Via Instagram teilt die "Bodak Yellow"-Interpretin ein Video, in welchem sie sich plaudernd bei sich zu Hause zeigt. Viele Fans sind hierbei der Meinung: Das Tattoo, welches entlang Cardis Jawline erkennbar sein müsste, sei nicht mehr da. In dem Clip spricht die 30-Jährige zwar die meiste Zeit über nur in frontaler Ansicht zu ihren Followern, doch der Schriftzug "Wave" müsste trotzdem erkenntlich sein, heißt es.

Einige von Cardis Fans würde es wohl auch freuen, wenn sie sich das Motiv entfernen ließ. Schließlich waren die Reaktionen auf ihr Tattoo nicht nur positiv. Ein Follower meinte in Bezug darauf: "Cardi, bitte ruiniere nicht dein Gesicht. Es ist wunderschön. Lass dich an anderen Stellen tätowieren, aber nicht im Gesicht."

Cardi B, Sängerin

Cardi B mit Sohn Wave

Cardi B, Rapperin

