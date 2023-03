Name ihres Sohnes: Cardi B glücklich mit Gesichtstattoo!

Die Liebe zu ihrem Sohn geht unter die Haut! Cardi B (30) und ihr Mann Offset (31) sind glückliche Eltern. Ihre Tochter Kulture Kiari Cephus (4) kam 2018 zur Welt. Drei Jahre später wurde dann noch Sohnemann Wave Set Cephus (1) geboren und machte das Familienglück perfekt. Für ihren jüngsten Spross ließ sich die Rapperin im vergangenen Jahr sogar ein Tattoo stechen – ins Gesicht! Mit dem Schriftzug ist Cardi nach wie vor megahappy!

Auf Twitter teilt die Rapperin jetzt eine Aufnahme des Tattoos. Dazu schreibt Cardi: "Ich liebe mein Gesichtstattoo" und fügt ein rotes Herz-Emoji hinzu. Zu erkennen ist der Name ihres Sohnes Wave in roten Schreibschriftbuchstaben. Auch einige ihrer Fans sind begeistert: "Es sieht wirklich schön aus, oh mein Gott", schreibt ein User. Ein anderer Follower merkt allerdings kritisch an: "Cardi, bitte ruiniere nicht dein Gesicht. Es ist wunderschön. Lass dich an anderen Stellen tätowieren, aber nicht im Gesicht."

Töchterchen Kulture wurde selbstverständlich auch verewigt! Ihr Name schmückt das Gesicht ihres Vaters Offset. Genau wie bei seiner Frau ziert der Schriftzug seinen Kiefer – allerdings ist er viel größer. Das Tattoo gesellt sich zu vielen weiteren Motiven im Gesicht des Rappers, wie beispielsweise dem Pariser Eiffelturm.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Anzeige

Getty Images Offset, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de