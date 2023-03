Nach "Let's Dance"-Ausfall: Christian Polanc ist wieder fit!

Christian Polanc (44) ist wieder fit! Vergangenen Freitag musste der Tanzprofi erst einmal eine Pause von Let's Dance einlegen. Der Grund dafür war eine schmerzhafte Entzündung im Fuß. Für ihn sprang der bereits ausgeschiedene Alexandru Ionel (28) ein und fegte stattdessen mit Sharon Battiste (31) über das Tanzparkett. Nun geht es Christian jedoch wieder besser und er trainiert bereits fleißig für die nächste Show!

In seiner Story auf Instagram gibt der Tänzer seinen Fans ein freudiges Update. Er ist nämlich zurück im Training! "Es läuft supercool. Meinem Fuß geht es top und das Training macht riesig Spaß. Jetzt gibt es noch zwei Tage weiterhin flottes Training und dann heißt es am Freitag: Get ready for us!", verkündet Christian die frohe Botschaft.

Für Alexandru endet somit seine Zeit in der diesjährigen Staffel erneut. Zuvor freute sich der Profi sehr darüber, wieder zurück auf die Tanzfläche zu dürfen. "Das Leben ist wirklich voller Überraschungen. Ich bin zurück auf der 'Let's Dance'-Tanzfläche. Ich bin letzte Woche rausgeflogen und war sehr traurig darüber, aber jetzt bin ich zurück", jubelte der Tänzer im Interview mit RTL.

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Alexandru Ionel und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

