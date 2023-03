Wird Anna Adamyan ihr Baby in den sozialen Medien zeigen?

Dazu hat Anna Adamyan (26) eine klare Meinung! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Kind erwarten. Aufgrund der Unterleibserkrankung Endometriose war es dem Model bislang verwehrt geblieben, Nachwuchs zu bekommen. Nun teilt sie ihr Glück immer wieder im Netz und gibt ihren Fans regelmäßige Updates. Doch wird Anna in ein paar Monaten auch ihr Kind in den sozialen Medien zeigen?

Annas klare Antwort darauf lautet: "Nein." In ihrer Instagram-Story gibt sie jedoch zu, dass das ein schwieriges Thema für das Paar sei. Zwar wolle die Influencerin ihren Sohn nicht völlig außen vor lassen, doch sein Gesicht werde sie nicht zeigen. "Er gehört zu meinem Leben dazu, weshalb ich ihn natürlich hier nicht verbannen kann", erklärt die Beauty.

Das Model befindet sich derzeit in der 18. Schwangerschaftswoche, wie sie vor wenigen Tagen verriet. Dazu teilte sie sogar ein Bild ihres immer größer werdenden Bauches. "Unser Wunder wächst und wächst", schrieb sie glücklich dazu. Ihr Glück kann Anna offenbar noch immer nicht fassen. "Einfach der Wahnsinn. Manchmal muss ich mich immer noch kneifen, dass ich all das wirklich erleben darf", schwärmte sie zudem.

Anzeige

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de