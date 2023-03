Nicht vorbei? Gigi Hadid will Leo DiCaprio für sich gewinnen

Gigi Hadid (27) kommt wohl nicht von Leonardo DiCaprio (48) los! Im vergangenen Jahr sollen der Schauspieler und das Model miteinander angebandelt haben. Inzwischen soll die Romanze eigentlich auch schon wieder erloschen sein. Zuletzt wurden die beiden allerdings wieder gesehen, wie sie kurz nacheinander eine Party verließen. Angeblich sollen die beiden doch noch ein verstecktes Verhältnis miteinander haben, was Gigis Freunde allerdings beunruhigt ...

Eine Quelle berichtete Radar Online, dass Personen, die der 27-Jährigen nah stehen, sich Sorgen machen, dass sie sich in der Romanze verliert. "Sie macht diese Ausrede, dass sie einen Haufen gemeinsamer Freunde haben und deshalb mit ihm abhängt, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass sie immer noch spät nächtliche Rendezvous genießen, die nur zu seinen Bedingungen stattfinden – was bedeutet, dass er immer noch mit anderen Frauen rummachen darf", behauptete der Informant. "Ihr Plan ist es, Leo für sich zu gewinnen und sie denkt, dass er die anderen Frauen für eine feste Beziehung mit ihr verlassen wird", so ein weiterer Insider.

Was nun wirklich zwischen den beiden läuft, wissen wohl nur sie selbst. Ein anderer Insider hatte nämlich zuletzt erst behauptet, dass die Beauty und der 48-Jährige nur befreundet seien. "Gigi und Leo haben Zeit zusammen in Mailand verbracht, aber sie sind nur befreundet und haben kein Date", hatte derjenige gegenüber ET Canada klargestellt.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid bei der Fashion Week in Mailand, Februar 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

