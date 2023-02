Trotz gemeinsamer Party: Gigi Hadid und Leo nur befreundet!

Es gibt wohl doch keine Liebes-Reunion zwischen Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (48). Im vergangenen Jahr hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass das Model und der 21 Jahre ältere Schauspieler daten sollen. Doch inzwischen ist die Liaison wieder vorbei – das dachte man zumindest, bis sie jetzt kurz nacheinander eine Party in Mailand verließen! Doch das gemeinsame Feiern hatte offenbar nichts zu bedeuten...

Dass Leo und Gigi zusammen eine Geburtstagsparty besucht hatten, sich dort blendend verstanden hatten und dann auch noch kurz in zehnminütigem Abstand aus dem Restaurant gekommen waren, regte die Gerüchteküche natürlich an. "Gigi und Leo haben Zeit zusammen in Mailand verbracht, aber sie sind nur befreundet und haben kein Date", stellte ein Insider nun allerdings gegenüber ET Canada klar. Hoffnung auf ein Liebes-Comeback muss man hier also vermutlich nicht haben.

Doch die nächsten Spekulationen rund um Leos Liebesleben werden sicher nicht lange auf sich warten lassen: Immerhin wurde der Titanic-Star in den letzten Wochen unter anderem auch noch mit dem blutjungen Model Eden Polani, mit Josie Redmond oder Victoria Lamas gesichtet. Dabei hatte er sein Image des ewig jüngere Frauen datenden Casanovas eigentlich loswerden wollen...

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer blonden Mähne

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Model

