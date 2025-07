Heiratspläne? Bradley Cooper und Gigi wohl vor dem Jawort

Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) könnten bald den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung wagen. Gerüchten zufolge plant der Schauspieler, seiner Freundin einen Antrag zu machen. "Er könnte ihr die große Frage schon in den nächsten Monaten stellen", ist sich ein Insider laut Page Six sicher. Das Paar, das seit rund zwei Jahren zusammen ist, soll zudem darüber nachdenken, eine gemeinsame Familie zu gründen. Beide haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen: Bradley ist Vater von Lea de Seine (8), die er mit Ex-Partnerin Irina Shayk (39) hat, während Gigi die kleine Khai (4) aus ihrer Beziehung mit Zayn Malik (32) großzieht.

Die Quelle verrät: "Sie könnten sich eine Patchworkfamilie mit ihren Töchtern und ihren eigenen Kindern vorstellen." Aktuell soll das Paar "unglaublich glücklich" sein und "in seiner eigenen Blase leben". Für Bradley und Gigi stehen ihre jeweiligen Töchter immer an erster Stelle. Auch die Sprösslinge haben sich längst kennengelernt und scheinen sich gut zu verstehen. So plauderte erst kürzlich ein Insider gegenüber People aus: "Bradleys Tochter Lea ist so lieb und sanft zu Khai."

Bradley und Gigi sollen Gerüchten zufolge schon seit 2023 ein Paar sein – im Oktober wurden sie erstmals auf einem Date gesichtet. Wirklich offiziell machten sie ihre Liebe jedoch erst im Frühjahr anlässlich des 30. Geburtstags des Models. Der Schritt vor den Altar dürfte für beide ein großer sein. Bradley war zwar schon einmal verheiratet: Seine Ehe mit Jennifer Esposito (52) hielt jedoch nur vier Monate und endete 2007. Seiner Langzeitpartnerin Irina gab der Hollywoodstar nie das Jawort. Für Gigi wäre es die erste Ehe.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

Anzeige Anzeige

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024