Sextape: Paris Hiltons Ex-Freund setzte sie unter Druck

Sie wurde manipuliert! Paris Hilton (42) kennen viele aus ihrer eigenen Realityshow "The Simple Life". Vor allem aber ein geleaktes Sextape im Jahr 2004 machte die Blondine weitreichend bekannt. Gegen den Willen der Millionenerbin veröffentlichte ihr damaliger, rund zwölf Jahre älterer Ex-Freund Rick Salomon (54) den berüchtigten Film. Die Unternehmerin war zum Zeitpunkt der Aufnahme erst 19 Jahre alt. Heute weiß Paris: Ihr Ex hat sie damals bewusst unter Druck gesetzt!

In Auszügen aus ihren Memoiren, die The Times vorliegen, erzählt die 42-Jährige: "Er sagte mir, wenn ich es nicht tun würde, könnte er leicht jemanden finden, der es tut." In den Augen des Teenagers sei die Vorstellung, von dem Mann verlassen zu werden, schrecklich gewesen. "Weil ich ein dummes Kind war, das nicht wusste, wie man mit Erwachsenen spielt", gibt die frischgebackene Mutter aus heutiger Sicht als eine Art Erklärung für sich selbst an.

Im Interview mit Mirror vor drei Jahren hatte Paris enthüllt, dass sie mit den Folgen der Publikation des Sextapes psychisch immer noch zu kämpfen habe: "Es bricht mir das Herz, dass ich für den Rest meines Lebens für einen privaten Moment zwischen zwei Menschen verurteilt werde, den niemand sehen sollte." Für die Beauty habe sich damals einiges verändert: "Dadurch habe ich wirklich den Glauben an Liebe, Vertrauen und Männer verloren." Schließlich habe man sie öffentlich diffamiert, obwohl sie noch ein junges Mädchen gewesen sei und einfach dem Falschen vertraut habe.

