Süß: Rentnerinnen tanzen Rihannas Super-Bowl-Auftritt nach

Darüber hat sich Rihanna (35) sicherlich mächtig gefreut! Beim diesjährigen Super Bowl stellte die Sängerin die berühmte Halbzeitshow auf die Beine. Dabei performte sie in einem knallroten Anzug und umgeben von Tänzern ihre Hits. Ihren Fans brachte der Auftritt aber gleich noch eine süße Neuigkeit, denn sie präsentierte erstmals ihren Babybauch. Und ihre Show animiert wohl zum Nachmachen: Im US-Bundesstaat Kentucky tanzte eine Gruppe Rentnerinnen Rihannas Auftritt jetzt nach.

Auf TikTok kursiert das Video, in dem die älteren Damen aus einer Seniorengemeinschaft in Kentucky einen Teil von Rihannas Halbzeitshow nachmachen. Einige der Frauen waren wie die Tänzer in Weiß gekleidet und teilten sich auf. Am Schluss performte dann eine der Damen im roten Jogginganzug zu Riris "Rude Boy". Auch wenn der Popstar das Video nicht kommentierte, teilte die Einrichtung gegenüber BuzzFeed News mit, dass sie den Rentnerinnen einen Blumenstrauß geschickt habe. Auf einer beigelegten Karte soll wohl stehen: "Der Tanz der Damen war unglaublich." Die Frauen seien von dem Geschenk sehr überrascht gewesen, weil sie nicht damit rechneten, eine Reaktion zu erhalten.

Für Rihanna folgt auf den erfolgreichen Auftritt beim Super Bowl direkt die nächste große Show. Sie wird bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 12. März auftreten. Laut einer Pressemitteilung, die The Wrap vorliegt, soll sie den Song "Lift Me Up" aus dem nominierten Film "Black Panther: Wakanda Forever" performen.

Getty Images Rihanna im Februar 2023 in Phoenix, Arizona

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt bei den Grammys 2018

Getty Images Rihanna im Oktober 2022

