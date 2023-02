Nach Super Bowl: Schwangere Rihanna singt bei den Oscars!

Ihre Fans können sich auf einen weiteren Auftritt der schwangeren Rihanna (35) freuen! Beim diesjährigen Super Bowl lieferte die Erfolgssängerin eine legendäre Halftime Show ab – zum einen wegen ihrer Leistung, zum anderen, weil sie live ihre zweite Schwangerschaft bekannt gab! Es wird nach ihrem Sohn das zweite gemeinsame Kind mit A$AP Rocky (34). Und schon bald wird man ihren Babybauch wieder auf der ganz großen Bühne sehen: Rihanna wird bei den diesjährigen Oscars auftreten!

The Wrap berichtet nach einer Pressemitteilung der Oscar-Produzenten: Rihanna wird bei den 95. Academy Awards am 12. März 2023 ihren Hit "Lift Me Up" performen! Wieso? Die barbadische Schönheit ist für ihren Filmsong zum Marvel-Streifen Black Panther: Wakanda Forever für ihren ersten Oscar nominiert worden! Dabei konkurriert sie unter anderem mit Musikerkollegin Lady Gaga (36) – von ihr stammt der Track "Hold My Hand" für den Actionfilm "Top Gun: Maverick".

Rihanna hat aktuell wohl alle Hände voll zu tun! Neben der Erziehung ihres Sohnes, der zweiten Schwangerschaft und den Vorbereitungen für ihren Oscar-Auftritt, soll sie auch noch eine Hochzeit planen – und zwar ihre eigene! Angeblich haben sie und A$AP sich verlobt und wollen ganz groß in ihrer Heimat Barbados heiraten.

Getty Images Rihanna bei der Pressekonferenz vor dem Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna mit A$AP Rocky bei der Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever"

