"Wurde geschlagen": Jeremy Fragrance' Vater war gewalttätig

Jeremy Fragrance (33) macht eine schockierende Beichte. Der Influencer ist momentan auf allen Kanälen zu sehen. Mit seiner Teilnahme bei Promi Big Brother konnte der TikTok-Star seine Bekanntheit sogar noch steigern. Doch dann der Schock: Jeremy bricht die Show freiwillig ab – seine Fans können es kaum glauben. Aber immerhin gab es einen Trost: Er bekam seine eigene Doku. Dort spricht Jeremy nun auch über seine schwierige Kindheit.

"Mein Bruder hat sich wortwörtlich vor mich gestellt, damit er den Gürtel abbekommt und nicht ich", erinnert sich der Influencer in seiner Doku "Jeremy Fragrance – Number One" an seinen Vater zurück. "Manchmal wurde auch meine Mutter geschlagen. Ich glaube, ich wurde auch ab und zu geschlagen, aber das war ganz selten der Fall", verrät Jeremy. Heute sagt er: "Es sind intensive Erinnerungen, aber ich sehe in allem nur das Gute. Alles, die Anstrengungen und auch die Prügel haben mich zu einem stärkeren Menschen gemacht. Jetzt bin ich Millionär, fahre Ferrari, trage eine goldene Rolex, bin bei SAT.1, kauf mir eine Wohnung, einfach so in bar", reflektiert er seine Vergangenheit.

Zwischendurch musste er jedoch die Flucht ergreifen: "Ich habe hier bis zu meinem neunten Lebensjahr gewohnt und dann war das ja, dass mein Vater gewalttätig war und dann bin ich mit meinem Bruder abgehauen. Meine Mutter hatte uns gebrieft", erzählt Jeremy weiter über seine Kindheit. "Ich habe meinem Vater verziehen, alles entspannt. Der war so ein geiler Mensch", sagt er heute über seinen Erzeuger.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

