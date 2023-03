Wegen Drogensucht: Hayden Panettiere ließ Brüste verkleinern

Ihre Sucht hatte für Hayden Panettiere (33) noch ganz andere Auswirkungen. Die "Scream"-Darstellerin macht momentan vermutlich keine leichte Zeit durch. Im Februar starb ihr jüngerer Bruder Jansen Panettiere (✝28) an einem vergrößerten Herz. Zuvor war er immer wieder mit starken Schmerzmitteln gesichtet worden. Am 8. März wurde der ehemalige Kinderstar in Palisade – dem Ort, in dem er mit seiner Schwester Hayden aufgewachsen ist – beerdigt. Auch die Schauspielerin hat in ihrer Vergangenheit mit der Drogensucht zu kämpfen gehabt – schaffte es aber raus aus dem Teufelskreis.

Im Rahmen ihrer Genesung unterzog sie sich dann im November 2022 einer Brustverkleinerung. "Mein Körper fühlte sich immer noch nicht so an, als gehöre er zu mir", sagte die Schauspielerin über diese Entscheidung gegenüber Women's Health. "Ich denke, es ist nichts falsch daran, wenn jemand etwas verändern möchte, wenn er sich dadurch selbstbewusster fühlt. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mein Selbstvertrauen ist zurück."

Inzwischen geht es Hayden viel besser. "Ein großer Teil meiner Therapie bestand darin, in Vergebung zu leben." Sie fügt hinzu: "Ein Schritt im 12-Schritte-Programm ist die Wiedergutmachung. Wenn jemand ein guter Mensch und die beste Version seiner selbst sein will, kann er sich dafür entscheiden, das zu tun."

Getty Images Hayden Panettiere, Januar 2009

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

