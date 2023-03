Für Cheyenne Ochsenknecht sind alle Fußballer Fuckboys!

Cheyenne Ochsenknecht (22) hält wohl nicht allzu viel von Fußballern! Die Influencerin hat in dem Rinderzüchter Nino Sifkovits ihren Traummann gefunden. Das Paar ist bereits verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter namens Mavie. Aktuell ist Baby Nummer zwei unterwegs. Mit dem Landwirt ist die Blondine überglücklich – und würde ihr Leben auf dem Hof auch für nichts in der Welt eintauschen. Erst recht nicht für ein luxuriöses Leben mit einem Kicker!

In der neuen Folge Diese Ochsenknechts spricht Nino über seine Angst, dass Cheyenne einfach mit einem Fußballer durchbrennen könnte, wenn sie das wollen würde. Von dieser Idee hält seine Frau aber offenbar gar nichts: "Alle Fußballer kannst du in die Tonne kloppen. Die sind so untreu bis zum Gehtnichtmehr." Ihr Ex-Freund sei einer gewesen – mit dem scheint das Model aber nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht zu haben.

Ein Profi-Sportler hat aber trotzdem einen wichtigen Platz in dem Leben des Ehepaars – nämlich Ninos bester Freund Valentino Lazaro (26). Der Star-Kicker ist der Patenonkel der kleinen Mavie und gehört dementsprechend zur Familie.

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino Sifkovits, September 2022

Getty Images Valentino Lazaro, Fußballer

