Meghan und Prinz Harry haben Lilibet Diana taufen lassen!

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) haben einen besonderen Tag hinter sich! Die beiden royalen Aussteiger leben mit ihrer kleinen Familie in den USA: Gemeinsam mit ihren Kids Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) führen sie ein glückliches Leben in Montecito, Kalifornien. Dort feierten sie nun einen ganz besonderen Anlass rund um ihr jüngstes Familienmitglied: Die kleine Lilibet wurde am Freitag getauft!

Wie ein Sprecher der Familie gegenüber People bestätigte, fand die Zeremonie vor fast einer Woche statt: "Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, den 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, John Taylor, getauft wurde", hieß es. Laut einer Quelle waren knapp 20 bis 30 Gäste anwesend, unter anderem auch Meghans Mutter Doria Ragland und Lilibets Patenonkel Tyler Perry (53).

Angeblich wurden auch Mitglieder des britischen Königshauses informiert – auch König Charles III. (74), Queen Consort Camilla (75), Prinz William (40) und Herzogin Kate (41) sollen eine Einladung bekommen haben. Anwesend waren die Royals aber nicht.

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrer Familie im Clarence House, 2007

