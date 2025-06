So süß versuchte Herzogin Meghan Lilibets Geburt einzuleiten

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben einen bisher unveröffentlichten Moment ihres Lebens mit ihren Fans geteilt. In einem neu hochgeladenen Video auf Instagram sieht man die beiden beim Tanzen in der Entbindungsstation des Santa Barbara Cottage Hospitals, wo ihre Tochter Prinzessin Lilibet (4) am 4. Juni 2021 zur Welt kam. Meghan, damals hochschwanger und in einem schwarzen Kleid, schwingt die Hüften, während Harry mit humorvollen Bewegungen durchs Bild huscht. Zu dem Video schreibt Meghan: "Vier Jahre ist das jetzt her. Beide Kinder waren eine Woche überfällig… Und als weder scharfes Essen noch Spaziergänge oder Akupunktur halfen, blieb nur noch das hier übrig!"

Das Paar scheint sich damals vom viralen "Baby Mama Dance"-Trend inspirieren lassen zu haben, um den Geburtsprozess in Gang zu bringen. Bereits bei ihrem ersten Kind, Prinz Archie (6), hatten Harry und Meghan zu alternativen Mitteln gegriffen, wie Harry in seinem Buch "Spare" enthüllte: "Megs Ärztin probierte mehrere homöopathische Methoden, um die Geburt zu beschleunigen, aber unser kleiner Gast hatte es überhaupt nicht eilig. (Ich weiß nicht mehr, ob wir Omas Tipp mit der ruckeligen Autofahrt ausprobiert haben.)" Zudem berichtete die Herzogin von Sussex erst kürzlich davon, während ihrer Schwangerschaften mit Archie und Lilibet eine ayurvedische Therapeutin aufgesucht zu haben und dass es dabei darum ging, "Essen als Medizin zu sehen".

Vor wenigen Stunden widmete Meghan ihrem kleinen Schatz auch einige liebevolle Worte zum Geburtstag. Zu zwei süßen Instagram-Fotos schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unseres wunderschönen Mädchens! Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern!" Während der erste Schnappschuss aktuell zu sein scheint und Meghan und Lilibet kuschelnd auf einem Boot zeigt, wurde der zweite offenbar kurz nach der Entbindung aufgenommen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Juni 2020

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2020

