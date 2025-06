Lilibets Geburtstag machte Opa König Charles wohl traurig

Prinzessin Lilibet (4), die Tochter von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), feierte am 4. Juni ihren vierten Geburtstag in der neuen Heimat, den USA, und damit weit entfernt von ihrem Großvater, König Charles III. (76), in Großbritannien. Wie Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber dem Magazin Mirror angab, soll dieser Umstand besonders schmerzhaft für den Monarchen sein. "Ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft es für Charles sein muss, wenn er an all das denkt, was er verpasst. Das sind Jahre und Gelegenheiten, die man nicht wieder zurückholen kann", so die Expertin.

"Ihr Geburtstag ist mitten in der Woche, also nehme ich an, dass es ein Schultag für Lilibet sein wird, aber ich bin mir sicher, dass es Zeit für eine Teeparty oder eine andere Art von Feier geben wird", sagte die Expertin dem Magazin. Besuch aus Großbritannien könne jedoch ausgeschlossen werden. Für Lilibet und ihren Bruder Archie (6), die beide in den USA aufwachsen, ist der Kontakt zur britischen Verwandtschaft ein seltenes Ereignis geworden. Meghan ließ es sich jedoch nicht nehmen, an diesem besonderen Tag öffentlich ihre Dankbarkeit auszudrücken und Lilibet, liebevoll nach ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96) benannt, mit liebevollen Worten in den sozialen Medien zu gratulieren.

Die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater ist seit Jahren angespannt, insbesondere nach dem Rücktritt des Paares von den royalen Pflichten und den anschließenden Enthüllungsinterviews. Im Mai deutete Harry in einem BBC-Gespräch jedoch an, dass er sich eine Versöhnung wünsche. Ein zusätzlicher Konfliktpunkt bleibt der Sicherheitsstatus für Harry und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien, der zuletzt erneut vom Gericht abgelehnt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Mai 2025

Anzeige Anzeige