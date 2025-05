Herzogin Meghan erntet Honig mit Tochter Prinzessin Lilibet

Herzogin Meghan (43) teilt einen seltenen Moment zwischen ihr und ihrer kleinen Tochter Prinzessin Lilibet (3). Bei Instagram postet die Frau von Prinz Harry (40) ein herzerwärmendes Video, wie die beiden sich aufmachen, um Honig zu ernten. Im Imker-Overall machen sie sich gemeinsam daran, die Waben aus den Bienenstöcken zu holen und zu frischem Honig zu verarbeiten. "Schaut euch all diese frischen Waben an! Honig ernten mit meinem kleinen Schatz. Wie die Mutter, so die Tochter, sie trägt sogar meine Handschuhe", schreibt Meghan stolz dazu. Besonders niedlich: Tatsächlich scheinen sowohl der Overall als auch der Hut der kleinen Lilibet ein wenig zu groß zu sein.

Seit Meghan vor einigen Monaten wieder einen eigenen Instagram-Account startete, sind sowohl Lilibet als auch ihr großer Bruder Archie (6) wesentlich häufiger zu sehen als vorher. Während die Herzogin von Sussex und Gatte Harry ihre beiden Kinder in den vergangenen Jahren fast vollständig aus der Öffentlichkeit heraushielten, zeigen sie sich nun sehr viel privater. Im April gab es sogar ein Video, in dem Lilibets Stimmchen zu hören war. Zusammen mit ihrer Mutter kochte die Dreijährige Erdbeermarmelade. Als Meghan ihre Tochter fragte, was sie von dem Ergebnis hält, entgegnete sie: "Ich finde, sie ist wunderbar." Dabei war auch deutlich ein kalifornischer Akzent zu hören.

Was Harry und Meghan bisher aber nicht zeigten, sind die Gesichter der Kinder. Zum Schutz ihrer Privatsphäre sieht man sie nur von hinten oder hört ihre Stimme. Der Royal-Experte Matt Wilkinson glaubt aber, dass vor allem Harry selbst das zu viel sein könnte. "Ich habe es so verstanden, dass es Harry vielleicht bis zu einem gewissen Grad lieber wäre, wenn seine Kinder nicht zu sehen wären", meinte der Journalist im Podcast "Right Royal". Der Sohn von König Charles (76) soll Angst haben, dass ihn außerhalb ihrer Wahlheimat Montecito eine Horde von Fotografen erwarte, sollte er die Kinder einmal mitnehmen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

