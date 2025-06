So süß gratuliert Herzogin Meghan ihrer Tochter Lilibet (4)

Ein besonderer Tag: Prinzessin Lilibet wird vier Jahre alt! Zur Feier des Tages dürfen sich die Royal-Fans auch über ein neues Foto der Kleinen freuen. Auf Instagram gratuliert Mama Herzogin Meghan (43) ihrer Tochter mit rührenden Worten – und zwei seltenen Fotos! "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unseres wunderschönen Mädchens! Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern!", schreibt die ehemalige Schauspielerin. Der erste Schnappschuss ist aktuell und zeigt die beiden kuschelnd auf einem Boot, die zweite Aufnahme ist direkt nach der Entbindung von Lilibet entstanden. Auf beiden Bildern ist das Gesicht des Geburtstagskindes versteckt.

Das Teilen dieses besonderen Schnappschusses ist eine seltene Geste der sonst so zurückhaltenden Royals, wenn es um private Einblicke in ihr Familienleben geht. Lilibet, das jüngere der beiden Kinder von Meghan und Prinz Harry (40), wurde am 4. Juni 2021 geboren und trägt ihren Namen in Hommage an ihre Urgroßmutter, die verstorbene Queen (✝96) Elizabeth II. Papa Harry meldete sich bislang noch nicht zum Ehrentag seiner Tochter – der Brite hat allerdings auch keinen Social-Media-Account.

Herzogin Meghan, die durch ihre Rolle in der Serie Suits internationale Bekanntheit erlangte, und ihr Mann Prinz Harry setzen seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus verstärkt auf ein privateres Familienleben in Kalifornien – im Zuge dessen zogen sich die zwei auch jahrelang aus dem Netz zurück. Seit einigen Monaten ist die 43-Jährige aber wieder zurück auf Instagram, mit einem eigenen Profil, auf dem sie ihre Netflix-Serie "With Love, Meghan" promotet, Rezepte zeigt und hin und wieder auch private Momente mit ihrer Familie teilt. Dabei hält sie stets die Gesichter ihrer Kinder verdeckt.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025

