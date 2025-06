Prinz Harry und Meghan feiern Lilis Geburtstag im Disneyland

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) beglückten Prinzessin Lilibet (4) anlässlich ihres vierten Geburtstags mit einem Ausflug ins Disneyland. Die wohl schönsten Momente mit ihrem Mann und den zwei Kids teilt Meghan in einem Clip auf Instagram. "Danke, Disneyland, dass du unserer Familie zwei Tage pure Freude bereitet hast!", kommentiert die einstige Schauspielerin den Beitrag, in dem die vier beim Achterbahnfahren, auf dem Karussell und beim Posieren mit Prinzessinnen zu sehen sind. Auf einem Schnappschuss lächeln Mama, Papa, Sohn und Tochter mit fröhlichen Gesichtern in die Kamera – Meghan trägt dabei den berühmten Mickey-Mouse-Hut auf dem Kopf.

Am 4. Juli 2021 erblickte die kleine Prinzessin das Licht der Welt. Eigentlich sollte Lilibet schon einige Tage zuvor geboren werden, sie hatte aber auf sich warten lassen – und Meghan gab letztendlich alles, um die Entbindung einzuleiten, wie sie kürzlich mit einem Video auf Instagram bewies: Die Suits-Darstellerin legte eine Tanzeinlage hin! "Vier Jahre ist das jetzt her. Beide Kinder waren eine Woche überfällig… Und als weder scharfes Essen noch Spaziergänge oder Akupunktur halfen, blieb nur noch das hier übrig!", erinnerte sich Meghan an Lilibets viertem Geburtstag an den aufregenden Tag zurück.

Auch Harry scheint den Geburtstag seiner Tochter in bester Erinnerung zu haben. Wie in dem Video ebenfalls zu sehen ist, schwang auch der Sohn von König Charles (76) sein Tanzbein und unterstützte seine schwangere Gattin in den letzten Stunden vor der Geburt. "Nichts als Freude und Liebe in diesem Zimmer", fasste der 40-Jährige den damaligen Moment in seinen Memoiren "Reserve" zusammen.

Instagram / meghan Prinz Harry und Prinzessin Lilibet

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry im Disneyland

