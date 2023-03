Motocross-Star Gabriela Valentini (17) stirbt nach Unfall

Gabriela Valentini hatte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Welt des Motocross gemacht. Die Brasilianerin war mit ihrer großen Leidenschaft sehr erfolgreich und nahm immer wieder bei großen Meisterschaften teil. Anfang März ging sie bei dem sogenannten Parana State Velocross Championship an den Start. Doch bei dem Rennen ereignete sich ein tragischer Unfall, an dessen Folgen Gabriela im Alter von nur 17 Jahren verstarb.

Laut einem Bericht von The Sun habe Gabriela während der Fahrt die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und sei gestürzt. Daraufhin sei sie von der schweren Maschine getroffen worden. Ein Ärzteteam habe noch vor Ort erste Hilfe geleistet und die Rennfahrerin schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht. Doch dort sei Gabriela dann im Alter von nur 17 Jahren ihren Verletzungen erlegen.

Nach dem Tod von Gabriela meldete sich bereits der Motorradfahrerverband des Bundesstaates Parana im Rahmen eines Statements zu Wort. "Der Verband drückt durch seinen Präsidenten Gilberto Rosa in diesem Moment des Verlustes und des Schmerzes seine Solidarität mit der Familie, den Freunden und den Bewunderern aus", heißt es in der Mitteilung unter anderem.

