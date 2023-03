Nach Therapie: Cara Delevingne ist seit vier Monaten clean!

Dieser Schritt war lebenswichtig für Cara Delevingne (30)! Die Beauty jagte ihren Fans wie auch Freunden und Familie Anfang September einen großen Schrecken ein. Das Supermodel wurde in einem verwirrten Zustand von Paparazzi am Flughafen gefilmt. Nachdem die Britin diese Aufnahmen gesehen hatte, begab sie sich in eine Therapie, um von den Drogen wegzukommen. Nun ist Cara seit vier Monaten clean und schilderte, wie schlimm es wirklich um sie stand.

"Alles, was ich wusste, war, dass ich, wenn ich so weitermachen würde wie bisher, entweder tot wäre oder etwas sehr, sehr Dummes tun würde", erzählt die Suicide Squad-Darstellerin der Vogue. Diesen Gedanken habe das Model als so beängstigend empfunden, dass sie sich für eine Langzeitbehandlung entschieden habe – eine einwöchige Entziehungskur hätte in ihren Augen nichts gebracht. Schließlich habe sich Cara einem Zwölf-Schritte-Programm unterzogen. "Es war immer etwas, wovor ich große Angst hatte, aber ich glaube, ich brauchte diese Gemeinschaft. Ich brauchte diese Selbsthilfegruppe", berichtet sie nachdenklich.

"Ich genieße es, clean zu sein", erklärt Cara zufrieden. Selbst an Weihnachten und Silvester habe die Schönheit keinen Alkohol getrunken. Ihr sei es nun wichtiger, gute Gespräche und richtige Verbindungen mit den Leuten zu haben. "Der Prozess hat natürlich seine Höhen und Tiefen", schildert die Britin. Man könne nicht einfach sagen "oh, ich war süchtig und jetzt bin ich nüchtern und das war's", sondern müsse dafür kämpfen.

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, Model

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, 2022

Getty Images Cara Delevingne bei der Paris Fashion Week

