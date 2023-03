Schon bald? Dann wollen Pietro Lombardi und Laura heiraten!

Pietro Lombardi (30) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Der einstige DSDS-Gewinner ist im Januar erneut Vater geworden. Die Beziehung zu der Mutter seines zweiten Sohnes scheint nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile stärker denn je zu sein. Im Oktober vergangenen Jahres stellte der Sänger seiner Laura (27) die Frage aller Fragen. Aber wann wollen die Turteltauben sich eigentlich offiziell das Jawort geben?

In seiner Instagram-Story klärt der 30-Jährige seine Fans nun darüber auf. Festgelegt haben die beiden sich wohl noch nicht. "Wir haben jetzt keinen genauen Termin", beginnt der Musiker. Es wird wohl aber noch etwas dauern: "Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig erleben kann, vielleicht wenn er eins ist." Der "Senorita"-Interpret wünsche sich seine beiden Söhne auf seiner Hochzeit. "Leano am Laufen Richtung Altar und Alessio mit mir am Stehen. Das wäre die Traumvorstellung", schwärmt Pie.

Und Laura? Die will sich bestimmt auch noch etwas Zeit nehmen, um in ihrer Mutterrolle anzukommen, bevor sie einen so großen Schritt plant. Das klappt aber offenbar schon ganz gut. "Ich fühle mich sehr gut und als Mama fühle ich mich wie ein neuer Mensch, aber im positiven Sinne" , betonte die einstige Rechtsanwaltsgehilfin zuletzt.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

