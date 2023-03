Zwei Monate Mutter: Kommt Laura Maria Rypa mit Stillen klar?

Hat sich Laura Maria Rypa (27) schon gut in ihrer neuen Rolle als Mutter eingefunden? Anfang des Jahres durfte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner Pietro Lombardi (30) einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Inzwischen ist der kleine Leano Romeo seit ein paar Wochen zu Hause und hat sich offenbar gut eingelebt. Nun verriet Laura Details: Kommt sie gut mit dem Stillen zurecht?

In ihrer Instagram-Story gab die 27-Jährige preis: "Ich stille Leano alle zweieinhalb bis drei Stunden. Dann, wenn er halt Hunger hat. Heute Nacht habe ich ihn zum Beispiel nur ein Mal gestillt, weil er echt gut geschlafen hat." Leano sei ein gemütlicher Trinker und sei manchmal eine Stunde lang an der Brust. Im Krankenhaus hatte sie jedoch Milch abpumpen müssen: "Ich konnte ihn nicht von Anfang an anlegen, da er noch zu schwach war. Erst nach einigen Tagen habe ich immer wieder versucht, ihn anzulegen mit Stillhütchen et cetera."

Dass sie jetzt ein kleines Kind in ihrem Leben hat, macht Laura total glücklich. "Ich fühle mich sehr gut und als Mama fühle ich mich wie ein neuer Mensch, aber im positiven Sinne", betonte die einstige Rechtsanwaltsgehilfin.

