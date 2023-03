Trotz Oscar-Drama: Chris Rock ist eigentlich Fan von Jada

Chris Rock (58) hat seinen Witz wohl eigentlich nicht böse gemeint. 2022 hatte Will Smith (54) für einen nie da gewesenen Moment gesorgt: Weil Komiker Chris sich einen Witz auf Kosten seiner Frau Jada Pinkett-Smith (51) geleistet hatte, war ihr Gatte auf die Bühne gestürmt und hatte ihm eine Ohrfeige verpasst. Aber auch wenn er sich über Jada lustig gemacht hatte, war Chris eigentlich immer ein großer Fan von ihr.

Eine Quelle erklärte People, dass Jada bei den Oscars zwar der Grund für den Eklat auf der Bühne gewesen sei, aber Chris eigentlich gar kein Problem mit ihr habe. "Jada hat mit all dem nichts zu tun, außer dass sie ausgelacht wurde. Chris ist verrückt nach ihr und das schon seit fast 30 Jahren", meinte der Insider. Demnach sei der "Kindsköpfe"-Star schon lange großer Fan von der 51-Jährigen.

Kurz nach dem Drama bei der Preisverleihung machte Jada sich auch dafür stark, dass Will und Chris sich wieder versöhnen. "Was die Oscar-Nacht angeht, so hoffe ich sehr, dass diese beiden intelligenten, fähigen Männer die Möglichkeit haben zu heilen, darüber zu reden und sich zu versöhnen", betonte sie in ihrer Show "The Red Table Talk".

Getty Images Chris Rock bei den Oscars im März 2022

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei den Oscars 2022

Instagram / jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

