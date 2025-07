Will Smith gibt Privatkonzert im Garten von Andrea Bocelli

Hollywoodstar Will Smith (56) hat am Freitagabend ein exklusives Privatkonzert im bezaubernden Garten der Villa Alpebella, der Sommerresidenz von Andrea Bocelli (66) in Forte dei Marmi, gegeben. Anlass war die prestigeträchtige Sommergala des BIG ART Festivals, die 400 geladene Gäste unter dem Sternenhimmel zusammenbrachte, berichtet Bild. Bei Ticketpreisen ab 1.500 Euro wurde den Zuschauern ein unvergesslicher Abend geboten. Pünktlich um 22 Uhr betrat Will im Cowboy-Look die Bühne, nachdem er zuvor durch die Menge gelaufen war und Hände abgeklatscht hatte. Klassiker wie "Gettin’ Jiggy Wit It", "Wild Wild West" und der "The Fresh Prince of Bel-Air"-Titelsong sorgten für ausgelassene Stimmung.

Doch der Abend hatte auch leise, emotionale Momente. In einer kurzen Unterbrechung ehrte Will seinen verstorbenen Serienvater James Avery (✝68), bekannt als Uncle Phil aus der beliebten Serie "Der Prinz von Bel-Air". Gerührt teilte der Schauspieler mit: "Ich habe so viel von ihm gelernt – über Würde, Stärke und Menschlichkeit. Uncle Phil war nicht nur eine Rolle. Er war mein Fels." Mit diesen Worten zog er das Publikum in seinen Bann und zeigte eine selten nahbare Seite von sich, die viele der Anwesenden sichtlich berührte. Danach kehrte die Energie zurück, als eine unerwartete Überraschung den Abend krönte.

Für das große Finale stieß Matteo Bocelli, der Sohn des Startenors Andrea Bocelli, zur Show. Gemeinsam präsentierten Matteo und Will eine mitreißende Crossover-Version von "Con te partirò". Es war ein einmaliger Moment, als die sanfte Klassik Matteo Bocellis auf Wills lebendigen Rap traf – und das Publikum in Begeisterung versetzte. Andrea selbst glänzte an diesem Abend durch Abwesenheit, da er zeitgleich bei seinem Herzensprojekt, dem "Teatro del Silenzio", auftrat. Es war eine Nacht voller Emotionen, wie sie die Sommerresidenz der Bocelli-Familie wohl selten gesehen hat.

