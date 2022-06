Ob sie sich vertragen werden? Bei der vergangenen Oscar-Verleihung standen nicht wie sonst die besten Filme im Vordergrund, sondern ein Zwischenfall, der sich auf der Bühne ereignet hatte. Schauspieler Will Smith (53) verpasste Moderator Chris Rock (57) eine Ohrfeige, nachdem dieser einen Scherz über die Glatze seiner Ehefrau Jadas (50) gemacht hatte. Die Schauspielerin leidet an Alopezie, eine Krankheit, die übermäßigen Haarausfall verursacht. Jetzt verriet Jada, dass sie sich eine Versöhnung zwischen Will und Chris Rock wünscht!

In ihrer Talkshow Red Table Talk sprach Jada Pinkett-Smith über den Vorfall bei den Academy Awards: "Was die Oscar-Nacht angeht, so hoffe ich sehr, dass diese beiden intelligenten, fähigen Männer die Möglichkeit haben zu heilen, darüber zu reden und sich zu versöhnen." Die Schauspielerin sei überzeugt, dass die Welt die beiden Hollywoodstars brauche: "Bis dahin werden Will und ich weiterhin das tun, was wir in den letzten 28 Jahren getan haben, und wir werden diese Sache, die man Leben nennt, weiterhin gemeinsam tun. Danke fürs Zuhören."

Als Konsequenz für seine Ohrfeige wurde Will Smith für die nächsten zehn Jahre von der Teilnahme an allen Oscar-Veranstaltungen ausgeschlossen. Der Schauspieler trat selbst aus der Academy aus und entschuldigte sich bei Chris Rock via Instagram: "Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch."

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei den Critics' Choice Awards

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei der "Angel Has Fallen"-Premiere

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2005

