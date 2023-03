Trotz Scheidung: Sarah Ferguson verteidigt Ex Prinz Andrew

Sarah Ferguson (63) verteidigt ihren Ex-Mann! Die gebürtige Britin und Prinz Andrew (63) hatten sich 1986 in der Westminster Abbey das Jawort gegeben. Ihr Liebesglück krönten die beiden mit der Geburt ihrer beiden Kinder Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32). Trotz ihrer kleinen Familie konnten die beiden ihr Ehegelübde nicht einhalten und trennten sich zehn Jahre nach ihrer Hochzeit. Trotz ihrem Ehe-Aus steht die Britin aber noch immer hinter ihrem Verflossenen: Sarah hält Andrew für einen guten Mann.

In einem Glamour-Interview wurden die Skandale von Queen Elizabeths (✝96) Sohn wieder aufgegriffen: Ihm wurden wegen des Missbrauchsskandals um Jeffrey Epstein (✝66) im vergangenen Jahr sämtliche royale Titel und Aufgaben entzogen. Seine Ex-Frau Sarah will davon aber offenbar nichts hören. "Ich habe 1986 einen sehr guten Mann geheiratet", verteidigte die 63-Jährige im Gespräch den Vater ihrer Kinder und wich weiteren Fragen zu ihrem Verflossenen aus.

Wie gut ihr Verhältnis noch zu Andrew ist, hatte Sarah vor wenigen Wochen in einem Interview mit The Telegraph bewiesen: Sie hatte ausgeplaudert, dass sie und der Prinz gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor hausen. "Wir sind miteinander geschieden, nicht voneinander", hatte die Rothaarige erklärt und angemerkt: "Es ist ein großes Haus, also ist das in Ordnung."

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag, Juli 1986

Getty Images Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019

Getty Images Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen 2022

