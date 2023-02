Trotz Scheidung: Prinz Andrew und Sarah leben noch zusammen

Für die Familie gehen Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) Kompromisse ein! Die Eltern von Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) hatten 1986 bei einer aufwendigen Traumhochzeit in Westminster Abbey den Bund der Ehe geschlossen. Zehn Jahre später hatten die Royals jedoch ihre Trennung bekannt gegeben. Allerdings stehen sich die ehemaligen Eheleute auch heute noch sehr nahe – Andrew und Sarah wohnen sogar gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor!

In einem Interview mit The Telegraph gab Herzogin Sarah Aufschluss über die Situation: "Wir sind miteinander geschieden, nicht voneinander." Sie seien das zufriedenste geschiedene Paar der Welt. "Es ist ein großes Haus, also ist das in Ordnung", erklärte die Ex-Frau von Prinz Andrew. Das wichtigste sei für sie und Andrew immer die Familie gewesen. "Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam bei der Erziehung unserer Kinder und der Aufrechterhaltung einer starken Familieneinheit geleistet haben", fügte Sarah hinzu.

Das Zusammenleben funktioniere auch heute noch sehr gut, da sie sich an bestimmte Schlüsselbegriffe halten – Kommunikation, Kompromiss und Mitgefühl. Die Situation zwischen Andrew und Sarah hatte im Laufe der Jahre viele Liebesgerüchte genährt. Trotzdem halten sich beide daran fest, dass sie gemeinsam für ihre Töchter und ihre drei Enkelkinder da sein wollen.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag, Juli 1986

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

