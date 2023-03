Von diesen Dingen lässt sich Sänger Álvaro Soler inspirieren

Álvaro Soler (32) lebt für die Musik! Seit 2015 ist der "El Mismo Sol"-Interpret nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken. Jahr für Jahr begeistert der gebürtige Spanier seine Fans mit seinen Sommerhits. Bei seinen Liedern schreibt der Sänger selbst mit und lässt seine Ideen in die Songtexte sowie die Melodien und die Auswahl der Instrumente einfließen. Aber was inspiriert Álvaro zu seiner Musik?

Im Interview mit Promiflash verriet der Berliner: "Meine größten Inspirationen sind Instrumente oder generell Sounds." Aus diesem Grund besuche der Musiker auch öfter Second-Hand-Läden für Instrumente. Er spielt seit seiner Kindheit Klavier und auch die Gitarre ist aus seinen Händen gar nicht mehr wegzudenken. Außerdem lasse sich Álvaro oft von seinen Produzenten inspirieren. Vor allem Mark Ronson (47) sei in dieser Hinsicht eine wichtige Person für ihn.

Álvaro habe schon immer den Traum gehabt, Musik zu machen. Doch erst nachdem er sein Industriedesignstudium abgeschlossen hatte, nahm er diesen in Angriff. "Ich habe damals mit meiner Band in einer TV-Show gespielt und dachte, dass wir so vielleicht ein bisschen Reichweite bekommen", erzählte der "Sofia"-Sänger Promiflash. Nach diesem Auftritt hatte der Halbspanier einen Deal als Songwriter bekommen und dachte sich: "Cool, perfekter Moment, komm, dann mache ich jetzt nur noch Musik und probiere das mal!"

Álvaro Soler auf der "Willkommen 2021"-Party in Berlin

Álvaro Soler, Coach bei "The Voice Kids"

Álvaro Soler, Sänger

