"The Voice Kids": Álvaro Soler hofft, dieses Mal zu gewinnen

Álvaro Soler (32) hat große Hoffnungen! Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde die neue Jury für die kommende Staffel von The Voice Kids bekannt gegeben. Mit dabei sind neben dem Spanier wie auch im Jahr zuvor: Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (31) sowie Smudo (55) gemeinsam mit Michi Beck (55). Im letzten Jahr konnte das Duo mit ihrem Schützling Georgia den Sieg ergattern. Für die neue Staffel hat Álvaro so einige Wünsche, wie er Promiflash verrät!

"Ich hoffe, dass ich dieses Jahr gewinne", gibt der Popsänger im Interview mit Promiflash zu. Doch nicht bloß den Sieg erhoffe sich Álvaro. Er wolle auch, dass die teilnehmenden Kinder eine gute Zeit in der Show haben und viel für ihre Zukunft mitnehmen können. "Das wünsche ich mir, weil ich hatte nie jemanden, der mir gesagt hat: 'Das ist der richtige Weg in der Musik'", erklärt der 32-Jährige.

Doch was war eigentlich die Motivation des Synchronsprechers, sich erneut bei "The Voice Kids" in den berühmt-berüchtigten Jurorensessel zu schwingen? "Ich hatte richtig Bock. Es gibt nicht viele Shows, in der man mit den Talenten zusammen ist und dabei noch so ein Wachstum sehen kann. Es ist eine sehr persönliche Show, bei der man einfach Teil von der The-Voice-Familie wird", schwärmt der "Sofia"-Interpret.

Sat.1/ André Kowalski Álvaro Soler, Coach bei "The Voice Kids"

Getty Images Álvaro Soler bei der Premiere von "Encanto"

Getty Images Álvaro Soler bei "It Takes 2"

