Darum ist der Umzug für Prinzessin Madeleines Kids wichtig

Sie kehren heim! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Familie von Prinzessin Madeleine von Schweden (40) zurück in ihre Heimat zieht. Im Jahr 2018 zog die jüngste Tochter von König Car Gustaf (76) mit ihrem US-amerikanischen Ehemann Chris O'Neill (48) nach Florida. Gerade für die drei Kinder des Paares ist der Umzug nach Stockholm von großer Bedeutung, denn: Das schwedische Recht sieht es für den royalen Nachwuchs so vor!

Nach schwedischem Recht müssen Königskinder in Schweden zur Schule gehen, um in die Erbfolge aufgenommen zu werden. Deshalb werden Leonore (9) und Nicolas (7) nach ihrer Ankunft in Stockholm auch eine Grundschule vor Ort besuchen, berichtet HELLO!. Die jüngste Tochter Adrienne (5) wird in die Vorschule gehen. Im Jahr 2019 bestätigte der Marschall des Königreichs, dass Prinzessin Madeleine für die Zeit im Ausland einen gewissen Spielraum erhalten habe, wenn es um die Ausbildung ihrer Kinder ging.

Es dauert auch nicht mehr lange – vor Kurzem gab das schwedische Königshaus in einer Pressemitteilung bekannt, dass die 40-Jährige mitsamt ihrer Familie bereits im Sommer zurück nach Schweden ziehen wird. Im August soll es dann so weit sein: Die Königstochter und ihre Liebsten werden eine Wohnung in den königlichen Stallungen in Stockholm beziehen.

Action Press / Dutch Press Photo Agency Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

