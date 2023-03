Sie kehrt zurück: Umzugs-News bei Madeleine von Schweden!

Tolle Nachrichten aus dem schwedischen Palast! Wenige Wochen nach der gut verlaufenen Herz-OP von König Carl Gustaf (76) gibt es nun noch mehr Grund zur Freude in Schweden. Nachdem Prinzessin Madeleine (40) zusammen mit ihrem Mann Chris O'Neill (48) und den gemeinsamen Kindern 2018 nach Amerika zog, haben sie jetzt ein Umzugs-Update: Madeleine, Chris und die Kinder kommen zurück nach Schweden!

Wie das schwedische Königshaus in einer Pressemitteilung am 7. März bekannt gab, wird die Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia (79) mitsamt ihrer Familie bereits im Sommer zurück nach Schweden ziehen. Im August soll es dann so weit sein, denn sie werden eine Wohnung in den königlichen Stallungen in Stockholm beziehen. Auch für die Kinder stehen schon konkrete Pläne: "Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas werden eine Grundschule besuchen. Prinzessin Adrienne wird zur Vorschule gehen", heißt es im offiziellen Statement des Palastes.

Die Bekanntmachung des Umzugs der Familie von Prinzessin Madeleine und Christoper O'Neill kommt nur wenige Wochen, nachdem sie auf ihrem Instagram-Account erklärte, dass sie nun auch Schirmherrin des Millesgården-Areals, ein Skulpturenpark in der Nähe von Stockholm, sei. Auch mit ihrer neuen royalen Aufgabe scheint dies ein lange geplanter Neuanfang in Schweden zu sein.

Prinzessin Madeleine von Schweden mit Ehemann Chris und ihren Kids, Halloween 2021

Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

