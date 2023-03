Stefano Zarrella gibt Liebes-Aus mit Romina Palm bekannt!

Alles aus bei Stefano Zarrella (32) und Romina Palm (23)! Im Juli 2021 hatten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der in Hechingen geborene Webstar ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie sich verlobt haben. Von ihrer Hochzeit hatte die rothaarige Schönheit auch schon eine genaue Vorstellung. Doch nun haben die beiden Turteltauben traurige Nachrichten für ihre Fans: Stefano bestätigte, dass Romina und er sich getrennt haben.

In seiner Instagram-Story meldete sich der 32-Jährige jetzt mit traurigen Nachrichten bei den Fans. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht, es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt", begann der Bruder von Giovanni Zarrella (45) zu schreiben. Am Ende des Tages habe es leider nicht mehr für eine Beziehung gereicht. Auch wenn es den beiden schwerfallen werde, wird das Influencer-Paar von ab sofort getrennte Wege gehen. "Ich hoffe ihr versteht, dass ich es mit diesem Post dabei belassen möchte und nun versuche, gemeinsam mit euch nach vorne zu schauen", bat Stefano die Fans abschließend um Verständnis. In ihrer Story repostete Romina das Trennungsstatement schließlich.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die 23-Jährige und ihr Liebster kein Paar mehr sind. So hatte Romina beispielsweise so gut wie alle gemeinsamen Bilder von ihrem Social-Media-Account gelöscht. Zudem verschwand der Name ihres Schatzes aus ihrer Profilbeschreibung. Auch Stefano hatte sie bereits vor Tagen aus seiner Bio entfernt.

