Schlimmer als Nackt-Shooting? GNTM-Girls zeigen blanken Po!

Bei Germany's next Topmodel darf man eher nicht schüchtern sein! In der Modelshow müssen die Kandidatinnen öfter mal in etwas freizügigeren Looks posieren und shooten – so auch in Folge vier. Der Designer Yannik Zamboni stellte seine ausgefallene Mode zur Verfügung. Die Kandidatinnen Somajia und Cassy durften dabei eine Hose tragen, die ihren Po nicht bedeckte. Aber total selbstbewusst präsentierten die zwei Girls ihr Hinterteil während des Walks!

"Ich bin jetzt schon gespannt, wie die zwei Mädchen reagieren, die po-frei heute auf den Catwalk sollen", hatte Yannik noch vor dem Walk geäußert. Doch für die Teilnehmerinnen schien dies absolut kein Problem zu sein – und das, obwohl sie nicht nur vor dem Designer und Heidi Klum (49) mit nacktem Po stolzieren mussten. Das Ganze fand nämlich an einem öffentlichen Bahnhof in Los Angeles statt. Es gab quasi Live-Publikum.

"Natürlich ist das anders, wenn jetzt ganz Deutschland hier meinen Arsch sieht. Aber ich will Model werden und das gehört dazu", erklärte Somajia ihre Gelassenheit über die freizügige Klamotte. Und Cassy betonte, dass sie die Hose sogar auf der Straße tragen würde. In den vergangenen Jahren hatte es immer ein Nackt-Shooting gegeben, bei dem die Girls meist nicht so locker reagiert hatten.

Getty Images Heidi Klum und Yannik Zamboni

ProSieben / Richard Hübner Cassy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes im Januar 2023 in Beverly Hills

