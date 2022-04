Das letzte Fotoshooting kostete Amaya Baker (18) offenbar ziemlich Überwindung. Am vergangenen Donnerstag mussten die verbliebenen zwölf Germany's next Topmodel-Kandidatinnen beim großen Nacktshooting antreten. Nur mit goldener Körperfarbe bemalt, rekelten sich Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels in einer großen Uhr. Am Ende der Woche hatte die 18-Jährige jedoch die schlechteste Leistung von allen gezeigt und musste nach Hause fahren. Jetzt verriet Amaya, dass ihr das Nacktshooting am Strand auch ganz schön unangenehm gewesen sei.

Im Interview mit Promiflash verriet die gebürtige Baden-Württembergerin nun, wie sie sich angesichts des freizügigen Shootings gefühlt habe. Es sei ihr schon etwas peinlich gewesen, nackt an einem öffentlichen Strand abgelichtet zu werden. Da sie jedoch nicht habe beeinflussen können, wo das entsprechende Fotoshooting stattfindet, habe sich die Hobby-Handballerin schlichtweg damit abgefunden und versucht, sich darauf vorzubereiten. "Da ich wusste, dass irgendwann das Bodypainting kommt, habe ich mir schon im Voraus gedacht: Egal wo es sein wird, ich bringe es hinter mich", versicherte Amaya.

Auch zu den vorab geleakten Fotos des Nacktshootings hatte die in Böblingen geborene Schönheit eine klare Meinung. Es sei komisch gewesen, sich selbst unbekleidet im Netz zu sehen, doch mental habe sich die gelernte Kauffrau gegen solch eine Extremsituation bereits gewappnet. "Ich wusste, auf was ich mich einlasse und habe mit solchen Bildern letztendlich auch gerechnet", betonte Amaya.

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker im März 2022

ActionPress Eine Kandidatin am GNTM-Set

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker, GNTM-Kandidatin 2022

